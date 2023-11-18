Москва, 18 ноября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российские военные сорвали эвакуацию украинских военных в районе населённого пункта Загорное, сообщили 18 ноября в пресс-службе Минобороны России.

Кадр из видео

«Точными сбросами боеприпасов операторы российских БПЛА уничтожили штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

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Ранее, 18 ноября, в российском оборонном ведомстве заявили, что гаубичная батарея Д-30 Вооружённых сил России уничтожила бронемашину и расчёт миномёта ВСУ в зоне специальной военной операции. В ведомстве отметили, что слаженная работа российских разведчиков и артиллеристов позволяет препятствовать передвижению противника, а также подвозу боеприпасов и ротации личного состава ВСУ.