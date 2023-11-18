Волгоград, 18 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Благодаря поддержке президента России Владимира Путина новому атомному ледоколу проекта 22 220 присвоили имя «Сталинград», заявил на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов глава региона Андрей Бочаров. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба правительства области.

Руслан Шамуков/ТАСС

Ледокол строят на верфи в Санкт-Петербурге. Ему присвоили название в честь защитников Сталинграда во времена Великой Отечественной войны в рамках воспитания патриотизма у российских граждан.

Бочаров показал подписанное президентом обращение волгоградцев, попросивших присвоить ледоколу имя «Сталинград». Губернатор передал документ на хранение совету ветеранов.

«Давайте ещё раз скажем президенту нашей страны спасибо за такое решение», — сказал Бочаров.

Ледоколы проекта 22 220 имеют мощность 60 мегаватт, они самые большие и мощные в мире. Длина такого судна составляет 173,3 метра, водоизмещение —33,5 тыс. тонн. Оно способно ломать лёд толщиной до трёх метров, чтобы проводить караваны судов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 февраля посетил Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. Он назвал Сталинград символом несокрушимости народа. Президент также посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы к Вечному огню в Зале славы и почтил память павших в битве советских воинов минутой молчания.