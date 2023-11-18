Одесса, Украина, 18 ноября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Вандалы в Одессе осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его краской. Об этом 18 ноября сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Денис Петров/РИА Новости

На опубликованной в нём фотографии видно, что постамент залили краской.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

Во Львовской области 24 июля попытались спрятать от сноса советские памятники. Руководство Белжской общины Червоноградского района уклонялось от предоставления информации о монументах, чтобы не допустить их уничтожения. Глава инициативной группы по декоммунизации Анна Герич заявила, что община сознательно не предоставляла сведения и не появлялась на совещаниях.

Историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы 13 ноября рекомендовала оставить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их исключительной ценностью, так как расположенный на Приморском бульваре памятник Пушкину 1887–1889 годов является одним из самых выдающихся на территории города.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.