Москва, 18 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Основной вклад в беспрецедентно высокую прибыль Euroclear по итогам 2022 года внесли процентные доходы от заблокированных активов россиян. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 ноября заявил Андрей Гусев, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве.

Ранее появилась опубликована информация, что в Казахстане и всему СНГ по требованию европейских депозитариев Euroclear или Clearstream началась сегрегация счетов инвесторов-россиян.

Как пояснил Гусев, это делается для того, чтобы, во-первых, максимально полно учитывать активы россиян (даже с паспортами нескольких стран) и взять под контроль потенциальные операции всех российских клиентов и некоторых международных инвесторов, связанных с Россией. Во-вторых, Euroclear хочет выявить число клиентов из России и Белоруссии и понять, какими бумагами конкретно они владеют в настоящий момент. В-третьих, чтобы при необходимости максимально быстро и легко наложить санкции на такие спрятанные российские активы.

«Модель отношения к российскому инвестору строилась с весны 2022 года: если портфель российского инвестора превышает 100 тыс. евро, то такому инвестору запрещается зачислять дивиденды, выручку от продажи ценных бумаг, купоны по облигациям и прочее. Всё это перечисляется на сегрегированные счета. Основной вклад в беспрецедентно высокую прибыль Euroclear по итогам 2022 года внесли процентные доходы от заблокированных активов россиян», — рассказал эксперт.

По мнению Гусева, в среднесрочной перспективе россиянам можно посоветовать избавиться от таких активов, закрыть позиции и инвестировать в российскую экономику, вернее, в те её сегменты, которые неподконтрольны международной регуляторной практике.

В свою очередь, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что действия Euroclear (как и брокеров из других стран) вызваны опасениями вторичных санкций.

«Санкционная динамика нарастает, и финансовым институтам проще ввести рестрикции, чем брать на себя риски вторичных санкций. Как говорится, от греха подальше. Дальнейшее развитие событий будет сильно зависеть и от позиции руководителей конкретных финансовых организаций, и от властей стран, где они расположены. Потенциально нельзя исключать заморозку и/или конфискацию», — констатировал Хестанов.

По его словам, сейчас высок риск того, что позиция властей стран СНГ может измениться самым неблагоприятным для россиян образом.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на главу правления Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана Адиля Мухамеджанова о том, что главный депозитарий этой республики начал процесс обособления счетов граждан России. Причём такое требование пришло от Euroclear и другим центральным депозитариям СНГ.

В связи с этим российский экономист Андрей Мастеров заявил ИА Регнум, что россиянам, которых ещё не коснулись ограничительные меры Запада, следует подумать об избавлении от активов, хранящихся в Европе, и вообще от любых активов, конечным местом хранения которых являются Euroclear или Clearstream.

До этого основатель международной финансовой компании SmartGet Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки запустили сегрегацию счетов с ценными бумагами российских инвесторов, причём даже если у тех есть израильский паспорт.

Комментируя эту ситуацию, экономист Денис Перепелица заявил, что тем гражданам России, у которых есть ценные бумаги в израильских банках, пора тщательно изучить свой портфель и подумать о том, чтобы переинвестироваться в другие, менее рисковые активы.

Весной 2023 года инвестиционные счета граждан России начал блокировать крупнейший в ОАЭ банк Emirates NBD. Как оказалось, эта кредитная организация пользуется услугами депозитария Euroclear, а значит, обязана исполнять их требования.

Тогда же появилась информация, что швейцарские банки стали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет России. Как оказалось, некоторые клиенты банков уже лишились из-за этого доступа к счетам.