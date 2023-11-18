Варшава, 18 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Польша первой среди всех американских союзников получила право производить элементы новейшей радарной системы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА Регнум

В Вашингтоне американцы и поляки провели переговоры, в которых участвовали представители министерства национальной обороны и Польской группы вооружений, а также правительства США и оружейной компании Raytheon.

«Это важно, поскольку польская оборонная промышленность уже давно ищет доступ к радиолокационным технологиям США после того, как ВС Польши решили оснастить свой ЗРК средней дальности Wisła системами Patriot», — говорится в публикации.

Отмечается, что польская промышленность пытается расширить компетенции в области радиолокации. В частности, упомянут PIT RADWAR, находящийся в Варшаве. Получение доступа к американским технологиям позволит варшавской компании улучшить свои разработки и производство радиолокационного оборудования и систем вооружения, важным элементом которых являются радиолокационные датчики.

В Польше уже давно решили усилить свою систему ПВО средней дальности Wisla системами Patriot, поэтому получение доступа к радиолокационным технологиям США имеет важное для страны значение, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что российская армия «играючи» уничтожает американские ЗРК Patriot с учётом особенностей их работы: сначала военные истощают запасы ракет к комплексам, а затем их подрывают. Риттер добавил, что российские военные заставляют Patriot тратить все снаряды.