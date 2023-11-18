Санкт-Петербург, 18 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с журналистами на Эрмитажной премии прокомментировал 18 ноября публикации о возможности возглавить Большой театр.

РИА Новости/Алексей Даничев Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев

«Я возглавляю Мариинский театр», — коротко ответил он.

В настоящий момент должность руководителя Большого театра занимает Владимир Урин. Информацию о том, что он решил уволиться по собственному желанию, официально не комментировали. Издание Forbes сообщало, что Урин уже написал заявление на имя премьер-министра Михаила Мишустина и получил удовлетворительный ответ.

О том, что его место может занять Гергиев, 15 ноября сообщили «Известия». Озвучить кадровую перестановку могли на Петербургском культурном форуме днём ранее. Сейчас Гергиев — руководитель и гендиректор Мариинского театра.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин присутствовал на форуме в Санкт-Петербурге и выступил там с речью. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что у главы государства в планах не было встретиться с Уриным или Гергиевым. Сам руководитель Мариинского театра, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что достаточно занят на нынешнем посту и не искал возможности работать ещё больше.