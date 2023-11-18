Осло, 18 ноября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Самолет Boeing 787 Dreamliner норвежской компании Norse Atlantic Airways приземлился в Антарктиде возле исследовательской станции «Тролль», став самым большим бортом, севшим на континенте, сообщила 17 ноября газета USA Today.

Кадр из видео

«Посадка такого большого самолёта открывает совершенно новые возможности для логистики «Тролля», что поможет развитию норвежских исследований в Антарктиде», — заявила журналистам директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.

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На борту самолёта были 45 пассажиров, в том числе учёные Норвежского полярного института. Борт также доставил исследовательское оборудование общим весом 12 тонн. Самолёт вылетел из Осло 13 ноября, сделал 40-часовую остановку в Кейптауне (ЮАР), после чего направился в Антарктиду, где приземлился 15 ноября.

Для самолётов возле «Тролля» создали посадочную полосу длиной 3 км и шириной 60 м. Самолёты там садятся на ледовое покрытие.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции «Восток» Андрей Тепляков в июле сообщил, что сотрудники российской антарктической станции «Восток» впервые вырастили урожай арбузов на континенте. На станции четыре года для научного эксперимента выращивают различные растения в специальном центре.

Фитотехкомплекс для выращивания арбузов и огурцов на станцию доставили в январе. В нём применяется светодиодное освещение, приближенное по характеристикам к солнечному свету, а также специальный комплекс питательных веществ. Это позволяет получать плоды по вкусу и качеству, как у тех, что вырастили в естественных условиях.