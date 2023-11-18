Гонконг, Китай, 18 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В Китае учёные провели исследование, чтобы установить, как цифровая техника влияет на умственное развитие детей. Специалистам из Университета образования Гонконга удалось определить, что количество потраченного времени на смартфоны или компьютеры влияет на определённые области головного мозга. Результаты работы учёных опубликовал журнал Early Education and Development.

Jelleke Vanooteghem/unsplash

Время, проведённое детьми перед экранами гаджетов, влияет на префронтальную кору головного мозга, уменьшение объёма серого вещества в мозге. Они отвечают за исполнительные функции, включая память, внимание и самоконтроль, концентрацию, оперативное реагирование на различные ситуации. Всё это может привести к снижению когнитивных способностей и увеличить риск развития психических расстройств, например, депрессии и тревоги.

Исследователи изучили данные 33 различных научных трудов по использованию цифровых технологий и развитию мозга с их помощью, опубликованные в течение 23-х лет — с января 2000 по апрель 2023 года. В них использовали данные о 30 тыс. детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет.

Во время испытаний детей подвергали различным видам нейровизуализации. Это позволило определить взаимосвязь времени, проведённого за просмотром телевизора или играми на компьютере, на функции головного мозга.

Отмечается, что такие дети достаточно много времени проводят с виртуальными друзьями и другой, виртуальной, реальностью. В дальнейшем это снижает их способность устанавливать и поддерживать глубокие межличностные связи в реальной жизни. Такие дети могут испытывать затруднения в общении, развитии, а также эмпатии и понимании социальных норм.

Как сообщало ИА Регнум, преподаватель и специалист по чтению, нейробиолог из США Марианна Вулф рассказала, что за последние 20 лет у людей вдвое сократилась средняя способность удерживать внимание, продолжительность памяти. В книге «Читающий мозг в цифровом мире» она отметила, что молодым людям стало труднее удерживать хронологию событий и мелкие детали, значительно снизилась эмпатия и способность понимать чувства и логику других. Вместе с тем Вулф обратила внимание на получившую особое распространение в США дислексию — две трети учеников четвёртых классов не обладают необходимыми навыками чтения.