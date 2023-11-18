Лас-Вегас, США, 18 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер победил 18 ноября в квалификации Гран-при Лас-Вегаса чемпионата мира по «Формуле-1» 2023 года. Второе место занял его коллега по команде Карлос Сайнс — младший.

ТАСС/IMAGO/PanoramiC Гонщик команды «Феррари»

Во время проезда по прямой на городской трассе дренажная решётка сорвалась с петель и разбила его болид, из-за чего ему понадобилось заменить шасси, мотор и коробку передач. За этим последовал штраф в виде потери десяти мест на старте гонки. Поэтому в следующем заезде со второй позиции стартует Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Гонка начнётся в воскресенье в 09:00 мск (22:00 субботы по местному времени).

Об инциденте с машиной ИА Регнум сообщало днём ранее. Тренировочную сессию из-за аварии остановили через 10 минут после начала. За время тренировки лучший результат показал Шарль Леклер (1 минута 40,909 секунды) второй — Нико Хюлькенберг из Haas (+2,537), третий — его товарищ по команде Кевин Магнуссен (+3,352).