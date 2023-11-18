Афины , 18 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Греции освободили члена террористической организации «Революционная борьба» Полу Рупу. Она вышла из тюрьмы днём 17 ноября по решению совета судей города Фивы, который удовлетворил её просьбу об условном освобождении. Об этом сообщила греческая газета Proto Thema.

protothema. gr

В 2017 году компаньонку лидера террористической организации Никоса Мазиотиса Рупу приговорили к пожизненному заключению плюс 25 лет тюремного заключения за взрыв возле Банка Греции в 2014 году. Ответственность за теракт взяла на себя «Революционная борьба».

В апреле 2021 года её срок сократили до шести лет и трёх месяцев. Совет судей Фив удовлетворил её просьбу об условном освобождении, поскольку у неё есть несовершеннолетний ребёнок.

Рупе запретили выезд из страны. Кроме того, она должна будет регулярно отмечаться в полицейском участке по месту жительства.

Как сообщало ИА Регнум, в июле из-под стражи в Калифорнии освободили 73-летнюю последовательницу серийного убийцы Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен. Она провела в заключении более 50 лет за соучастие в двух убийствах.

В 1971 году Лесли Ван Хаутен приговорили к смертной казни за соучастие в убийстве семейной пары Лено и Розмари Лабианка. Позднее наказание изменили на пожизненное заключение. С 2016 года профильная комиссия рекомендовала освободить Ван Хаутен из-под стражи.

В Московской области 18 ноября на свободу вышел один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат. Он провёл в колонии строгого режима в посёлке Монино 24 года.