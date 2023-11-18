Газа, Палестина, 18 ноября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Израильская армия дала один час на эвакуацию пациентов, персонала и беженцев, находящихся в больнице «Аш-Шифа» на территории сектора Газа. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из врачей.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израильские вооружённые силы дали врачам, пациентам и перемещённым лицам больницы «Аш-Шифа» в Газе один час на эвакуацию комплекса», — говорится в сообщении.

По словам врача, в такой маленький срок выполнить требование ЦАХАЛ нельзя, так как в больнице, которую израильские военные несколько дней держат в осаде и подвергают бомбардировкам, находятся тысячи людей.

При этом многие из пациентов медучреждения пребывают в критическом состоянии, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра заявил, что в медицинском комплексе «Аш-Шифа» дефицит воды и продовольствия. По его словам, на территории больницы находятся от семи до десяти тысяч человек, включая беженцев.

ЦАХАЛ 15 ноября начала штурм больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Ранее в этот же день израильские военные заявили, что нашли на территории больничного комплекса оружие, оборудование и командный центр ХАМАС.

Представитель ХАМАС позднее в этот же день назвал ложью и пропагандой такие заявления израильских военных.