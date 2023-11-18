Нью-Дели, 18 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Двоих россиян, мужчину и женщину, нашли мёртвыми в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран на севере Индии, сообщило 18 ноября The Times of India.

«Полиция обнаружила тела в бассейне с горячими источниками в двух км от Маникарана», — говорится в материале.

В правоохранительных органах заявили, что не видят криминальной составляющей. Идёт следствие. На месте гибели сотрудники полиции нашли мобильные телефоны, паспорта, свечи и другие личные вещи погибших. Погибшими оказались 37-летний мужчина и 21-летняя женщина.

Также полицейские нашли записку, предположительно, написанную погибшей девушкой, с указанием передать мобильный телефон её семье в Россию.

Тела россиян отправили в местную больницу. Проводится экспертиза. Полиция проверяет несколько версий, среди которых передозировка наркотиками.

Посольство России в Индии проинформировали о случившемся. В ведомстве заявили, что принимаются меры по выяснению обстоятельств смерти россиян. Сотрудники посольства находятся на связи с местными правоохранительными органами.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в пригороде Белграда в квартире нашли тела мужчины, женщины и девятилетнего ребёнка из России. Прибывшие на место полицейские взломали дверь квартиры. По их версии, мужчина мог сначала лишить жизни жену и сына.

В сентябре в турецком Эрзуруме нашли мёртвой феминистку из России. Подруга погибшей рассказала в соцсетях, что та не выходила на связь, однако турецкая полиция не хотела сразу принимать заявление о пропаже. С её слов, по подозрению в убийстве задержали жениха погибшей из Турции.