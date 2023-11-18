Москва, 18 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Метеозависимым людям в условиях магнитных бурь следует изменить режим, перенеся требующие концентрации внимания и напряжения или физических нагрузок занятия, а также отказаться от кофе, жареного и мучного. Такую рекомендацию в беседе с «РИА Новости» дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, комментируя предупреждение о магнитной буре с 22 по 26 ноября.

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Дополнительно он обратил внимание на питание в такие дни. По мнению специалиста, для смягчения воздействия магнитных бурь нужно употреблять больше лёгких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, сократить количество потребляемой жареной и мучной пищи.

Имеющим склонность к повышению артериального давления Тяжельников дал совет снизить употребление соли, задерживающей жидкость в организме. Тем, кто мучается пониженным давлением, он рекомендовал полноценно завтракать и принимать природные средства для повышения тонуса.

Дополнительно специалист депздрава призвал в дни магнитных бурь меньше нервничать и сократить употребление алкоголя.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. В такие дни нужно быть внимательнее за рулём или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — подытожил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме предложили разрешить брать выходной работникам с метеозависимостью. С этой идеей выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.

Беспокойство парламентариев обуславливалось статистикой инфарктов и инсультов. Около 70% их происходят во время магнитных бурь, при этом именно эти заболевания выходят на первое место в мире среди болезней.