Москва, 18 ноября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Власти Украины, равно как и ключевые политики коллективного Запада, пытаются найти оправдание собственным неудачам, пеняя то на дефицит боеприпасов, то на неспособность киевского режима грамотно распорядиться тем, что ему выдано. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 ноября заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил вероятность отступления ВСУ в связи с острой нехваткой 155-миллиметровых снарядов.

«Сейчас каждая из самых ключевых персон коллективного Запада, равно как и сам Зеленский, ищут оправдания своим геополитическим неудачам. Запад с прошлого года ждёт каких-то решительных побед над Россией, поддерживает Киев многомиллиардными вливаниями, поставками вооружения. А воз и ныне там», — рассказал Михайлов.

Военный эксперт констатировал, что ВСУ не показали никаких реальных успехов на фронте. А территории, освобождённые Россией, так и остаются под её контролем.

«Про Крым вообще уже никто разговоров не ведёт. Хотя ещё весной 2023 года власти Украины в красках расписывали, как они возьмут Крым под свой контроль. А сейчас надо что-то рассказывать американским и европейским налогоплательщикам, которые потратили огромные суммы на поддержку Украины», — добавил Михайлов.

Он уверен, что Зеленский будет ссылаться на то, что ему не хватило снарядов и вооружений, а его западные кураторы начнут рассказывать, что власти Украины не смогли правильно распределять вооружения и вести грамотное управление войсками. Поэтому кампанию и проиграли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, единственное, что сейчас могут делать ВСУ — обороняться и отступать. Между тем, Запад не стремится немедленно предоставлять Украине помощь — ей дали понять, что киевский режим просуществует ровно столько, сколько этого захотят США.

До этого Зеленский, объясняя возможность отступления ВСУ, сослался на тот факт, что внимание Запада сейчас сконцентрировано на Ближнем Востоке, где продолжает разворачиваться палестино-израильский конфликт. А без поддержки Запада Украина отступит, так как уже испытывает острую нехватку снарядов натовского калибра 155 мм, поставки которых существенно замедлились.

До этого издание Foreign Affairs констатировало, что на фоне провала контрнаступления, ослабления поддержки Запада и наступления холодного периода Киеву стоит начать мирные переговоры и переключиться на оборонительную стратегию. Эксперты издания призвали США начать консультации с Украиной и её европейскими партнёрами по стратегии, основанной на готовности Киева вести мирные переговоры с Москвой.

Кроме того, эксперты признали, что контрнаступление ВСУ застопорилось, в связи с чем Киеву придётся смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.