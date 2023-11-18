Одесса, Украина, 18 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Оперативное командование Вооружённых сил Украины «Юг» 18 ноября в Telegram-канале заявило о взрыве на объекте энергетической инфраструктуры в Одесском районе.

Иван Шилов ИА Регнум

По утверждению украинских военных, после взрыва на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар, также получило повреждения административное здание.

В ночь на 18 ноября на территории Одесской области Украины дважды объявляли воздушную тревогу.

При этом в российском Минобороны не сообщали о нанесении каких-либо ударов по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября украинские СМИ заявили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины. На территории Николаевской области на тот момент не объявляли воздушную тревогу.

Назначенный киевским режимом глава администрации временно подконтрольного ВСУ Херсона Роман Мрочко 15 ноября сообщил о серии взрывов в центре города. На временно подконтрольной украинской армии части Херсонской области в то время не объявляли воздушную тревогу.