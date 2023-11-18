Москва, 18 ноября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Единственное, что сейчас могут делать ВСУ — обороняться и отступать. Такое мнение высказал 18 ноября в беседе с ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ, может быть, придётся отступить, так как они остро нуждаются в поставках 155-миллиметровых снарядов.

«Отступать и заниматься оборонительной тактикой — это единственное, что позволит ВСУ существовать ещё некоторое время. Об этом, кстати, говорили все генералы, включая Залужного, когда предлагали выводить войска из тех населённых пунктов, которые не представляли никакого военно-стратегического интереса (Соледар, Артёмовск). ВСУ несли там большие потери. Но сейчас действенных бойцов нет, с боеприпасами напряг. А для наступления войска надо поддерживать огнём. Но с этим тоже всё плохо», — констатировал Леонков.

А Запад, как подчеркнул эксперт, не стремится немедленно предоставлять Украине помощь. Поэтому в следующем году у Киева будет ещё больше финансовых проблем.

«Как следствие, Зеленский отыгрывает сейчас роль жертвы. Он уже никого не критикует, как раньше, не ругается. Вместо этого он показывает всем, какой он ласковый и пушистый, и жалуется на то, что «демократия погибает». Но Украине чётко дали понять, что она будет существовать ровно столько, сколько этого захотят США. А те Украину бросать пока не собираются, но и оказывать помощь в больших масштабах больше не будут», — продолжил Леонков.

Он усомнился в том, что Запад сможет нарастить поставки Киеву 155-миллиметровых снарядов. Он полагает, что если поставки и будут, то это окажутся кассетные боеприпасы, которыми снабжали ВСУ для того, чтобы они сдерживали наступление российской армии.

«Но Киев израсходовал их на обстрелы всего и вся. Плюс не стоит забывать, что при обстрелах изнашиваются стволы орудий. Их тоже надо заменять, а это стоит денег. Иными словами, Киев нерационально израсходовал те боеприпасы, которые ему поставили», — констатировал специалист.

Он предположил, что Европа сейчас будет пополнять собственные арсеналы, так как все снаряды ушли на Украину. Но при этом он не исключил того, что американцам удастся надавить на Южную Корею и добиться от неё поставок Украине 500 тыс. снарядов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Зеленский, объясняя возможность отступления ВСУ, сослался на тот факт, что внимание Запада сейчас сконцентрировано на Ближнем Востоке, где продолжает разворачиваться палестино-израильский конфликт. А без поддержки Запада Украина отступит, так как уже испытывает острую нехватку снарядов натовского калибра 155 мм, поставки которых существенно замедлились.

До этого издание Foreign Affairs заявило, что на фоне провала контрнаступления, ослабления поддержки Запада и наступления холодного периода Киеву стоит начать мирные переговоры и переключиться на оборонительную стратегию. Эксперты этого СМИ призвали США начать консультации с Украиной и её европейскими партнёрами по стратегии, основанной на готовности Украины вести мирные переговоры с Россией.

Кроме того, эксперты признали, что контрнаступление ВСУ застопорилось, в связи с чем Киеву придётся смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.