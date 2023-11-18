Москва, 18 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В зимнее время организм человека накапливает жировую ткань. По этой причине масса тела может увеличиться на 5%. Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала, что нужно употреблять в пищу и какую физическую нагрузку применять, чтобы сохранить тело в форме. Советами она поделилась с «Лентой. ру».

Elena Leya/unsplash

В зимнее время она посоветовала употреблять овощи, фрукты, а также больше богатых белком мяса, рыбы и молочных продуктов. Вместе с тем Утюмова рекомендовала принимать витамин D. Из-за его недостатка аппетит может усиливаться, отметила она. Этот элемент влияет на секрецию лептина и на выработку паратгормона и кальцитриола, которые заставляют тело накапливать жировую ткань. Дозировка, по словам специалиста, должна быть профилактической — 2000 ЕД в сутки.

Не следует в зимнее время пренебрегать и физическими нагрузками. Врач отметила, что важно даже в холодную погоду заниматься любой аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, гастроэнтеролог обратила внимание на большую выработку мелатонина при сокращении светового дня, который вызывает сонливость и усиливает чувство голода. Чтобы это компенсировать, Утюмова дала совет увеличить яркость ламп дневного освещения.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты дали 20 рекомендаций по снижению веса без физических нагрузок. Начать питание надо с белка — это позволит снизить аппетит и уменьшить уровень сахара в крови.

Также нужно следить за размерами порций, пить достаточно воды, употреблять в пищу больше некрахмалистых овощей, а также снизить употребление кофеина и сахара.