Вашингтон, 18 ноября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Администрация президента США усомнилась в обоснованности расследования, по итогам которого могут запустить процедуру импичмента действующему главе Белого дома Джо Байдену. Об этом говорится в опубликованном письме юрисконсульта Белого дома Ричарда Саубера к председателям комитета по надзору и подотчетности, юридического комитета Палаты представителей Конгресса США республиканцам Джеймсу Комеру (от штата Кентукки) и Джиму Джордану (от штата Огайо).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам Саубера, оба политика ранее публично признали, что своим расследованием преследуют политическую цель — навредить действующему президенту США, что взывает у опасения в том, что они «неправомерно используют надзорные полномочия Конгресса».

Юрисконсульт потребовал от председателей комитета Конгресса отозвать повестки, которые требуют от членов семьи Байдена и его помощников ответить на вопросы законодателей по делу об импичменте.

Так как Палата представителей не голосовала по вопросу о начале расследования, законодательный орган не санкционировал его официально, как этого требует конституция страны.

«Фактически, вы оба ранее поддерживали позицию, согласно которой проведение расследования об импичменте без голосования Палаты представителей «представляет собой злоупотребление властью и дискредитирует Палату представителей», — добавил Саубер.

Он таким образом процитировал резолюцию от 2019 года, осуждавшую решение занимавшей на тот момент пост спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) в одностороннем порядке инициировать расследование об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября газета The Washington Post написала, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил о недостаточности оснований для объявления импичмента Байдену. По данным издания, спикер не считает «политическим императивом» добиваться отстранения действующего президента США от власти на фоне его низких предвыборных рейтингов.

В сентябре в нижней палате Конгресса, где большинство у республиканцев, объявили о начале расследования в отношении семьи Байдена. Конгрессмены подозревают президента главу Белого дома, а особенно его сына Хантера Байдена, в коррупции.