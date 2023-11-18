Симферополь, 18 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель назвал провокацией атаки украинских сил на Крым.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Атаки Украины на Крым — это полностью провокация», — сказал Сель во время визита на полуостров турецкой делегации общественников.

Он отметил, что Россия уже победила в конфликте. По словам председателя турецкой ассоциации, ВСУ атакуют полуостров, чтобы продемонстрировать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью. При этом, как указал Сель, эти атаки, наоборот, укрепляют единство крымского народа, увеличивая любовь крымчан к России.

Сейчас в Крыму находится делегация общественников из Турции. Во время их визита Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать полуостров, в том числе ракетами «Нептун». Представители турецкой ассоциации посетили Ялту, где приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, днём 17 ноября ВСУ предприняли попытку произвести террористическую атаку по объектам на территории Крыма с помощью двух противокорабельных ракет «Нептун». Их сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО). Украинские ракеты обнаружили и уничтожили над Чёрным морем. Кроме того, 16 ноября российская армия сбила три украинских дрона самолётного типа над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.

Помимо этого, 17 ноября российские военные уничтожили катер с десантом ВСУ и семь морских дронов. В Минобороны России уточнили, что в направлении Крыма следовали семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ.