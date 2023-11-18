Токио, 18 ноября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Умер почётный глава светской буддисткой организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда, сообщил 18 ноября телеканал NHK.

«Икеда скончался в ночь на 15-е число в своей резиденции. Ему было 95 лет», — говорится в сообщении.

Дайсаку Икеда родился в районе Ота. Он вступил в «Сока Гаккай» в 19 лет. Работал над расширением миссионерской деятельности организации. Уже в 32 он возглавил организацию и стал её бессменным главой с 1960 по 1979 год.

Икеда принимал активное участие в движении за мир. Он посетил 54 страны и регионы мира, провёл беседы с лидерами и деятелями культуры, был удостоен премии мира ООН. Тесно общался с лидером СССР Михаилом Горбачевым и главами Китая от Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина до Вэнь Цзябао.

После ухода в отставку с поста председателя организации, Икеда продолжил своё дело в почётного главы организации. В последние годы из-за преклонного возраста он редко выступал.

В Японии «Сока Гаккай» насчитывает более 8 миллионов членов организации, а за рубежом — более 2,5 миллиона.