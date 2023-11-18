Хельсинки, 18 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Более восьми тысяч жителей Финляндии выступили против закрытия границы с Россией, подписав соответствующую петицию. Её опубликовали на сайте аdressit.com.

ТАСС/IMAGO/Lehtikuva

По состоянию на 10:35 по московскому времени 8373 человека выразили согласие, что не нужно закрывать контрольно-пропускные пункты с Россией. В преамбуле документа указано, что решение финского правительства полностью закрыть приграничное движение с соседней страной нарушает права человека.

«Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов», — сообщается на сайте.

Дополнительно авторы оставили рекомендацию для ограничения потока беженцев направлять людей без документов до места (станции), где принимаются заявления о предоставлении убежища.

Власти Финляндии 16 ноября объявили о закрытии с 18 ноября четырёх КПП на границе с Ленинградской областью и Карелией — Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Только два — Вартиус и Салла — будут принимать заявления о предоставлении убежища. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Финская сторона объяснила это решение якобы ненадлежащим досмотром мигрантов из третьих стран на территории России и ростом потока просителей убежища в североевропейскую страну. Незадолго до это Хельсинки запретил пересечение границы с Россией на велосипедах.

Накануне, 17 ноября, в Кремле назвали большой ошибкой действия Финляндии в отношении России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что между двумя государствами всегда были взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения. Он добавил, что в новейшей истории Россия никогда не угрожала Финляндии и не было поводов для конфронтации.

В субботу, 18 ноября, у здания финского парламента пройдёт акция с участием россиян против закрытия КПП. Организаторы ожидают, что акция соберёт от сотни до тысячи участников.