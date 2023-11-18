Киев, 18 ноября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому, очевидно, уже сообщили новости о сокращении поддержки со стороны Запада на фоне провала контрнаступления украинской армии. Такое мнение 18 ноября высказал экс-помощник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Денег Украине уже не будет. Видимо, Зеленскому и Ермаку про это сказали, что уже всё. Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», — сказал он.

По мнению Соскина, Запад уже дал понять Киеву, что его поддержку в скором времени прекратят, так как украинская армия оказалась неспособна добиться каких-либо успехов и в скором времени российские военные освободят от ВСУ новые территории.

По словам эксперта, в сложившейся плачевной ситуации единственным выходом для Украины станут отмена военного положения и проведение мирных переговоров с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американский журнал Foreign Affairs написал, что из-за провала контрнаступления и ослабления поддержки Запада Киеву лучше начать мирные переговоры и переключиться на оборону. По словам авторов статьи, украинская армия не может достичь военных успехов, однако сможет использовать оружие дальнего радиуса действия для атак по территории России, а также снова начать наступление, когда появится удобный момент.

Агентство Bloomberg 18 ноября написало, что Украина не сможет рассчитывать на очередной пакет военной помощи от США как минимум до середины декабря. По данным журналистов, среди американских законодателей уже нет такой широкой поддержки Украины, как раньше.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 13 ноября заявил о сокращении возможностей США по оказанию военной помощи Украине. При этом он добавил, что у Вашингтона остаются возможности для оказания военной помощи Киеву.