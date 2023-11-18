Хельсинки, 18 ноября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Финляндии применили газовые баллончики против группы людей на пограничном переходе Ниирала на границе с Россией. Об этом сообщило издание Yle.

Инцидент произошёл вечером 17 ноября. К пограничному пункту прибыла группа из примерно 30 велосипедистов. Люди попытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Один из прибывших пытался пробежать мимо охранников, поэтому в него пришлось распылить газ.

Заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен подтвердил применение газа против группы людей на погранпереходе.

«Пограничники остановили группу из примерно 30 человек, приехавших на велосипедах и пытавшихся пересечь границу», — сказал он.

Состав газа не раскрыли, но, по словам Муртонена, это газ, который обычно используют пограничники.

После стабилизации сложившейся ситуации пограничники начали пропускать людей через границу поодиночке.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии объявили 16 ноября о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Этому предшествовали заявления главы МВД Финляндии Мари Рантанен о том, что следует ограничить движение через КПП на границе с Россией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, и главы МИД страны Элины Валтонен, сообщившей после этого о закрытии въезда в Финляндию автомобилям с российскими номерами. Заместитель командующего пограничной службой Юкка Луккари 15 ноября заявлял о запрете на пересечение границы на велосипедах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день назвала обвинения со стороны Финляндии в отправке беженцев на границу двух стран ничем не обоснованными и беспочвенными и позднее пообещала, что Москва примет ответные меры в межведомственном формате.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой ошибкой выбранный Финляндией путь конфронтации с Россией.

В связи с закрытием крупнейших КПП на границе с Россией российские граждане, проживающие в Финляндии, намерены 18 ноября провести акцию протеста.