Луганск, 18 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Приток иностранных наёмников во «второй иностранный легион» украинских войск заметно уменьшился, о чём свидетельствует нечастое пополнение подразделения личным составом. Об этом 18 ноября рассказал пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идёт… Не знаю почему, но есть факт — их (наёмников. — Прим. ред.) стало меньше», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Чубетидзе уточнил, что в марте и апреле 2022 года в ряды ВСУ приходило много иностранных наёмников, однако затем их число снизилось.

По словам пленного, он служил в чине младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины».

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Чубетидзе рассказал, что ВСУ размещают наёмников на съёмных квартирах в Славянске. Как считает пленный, это может быть связано с боязнью украинского командования располагать их вместе, так как вооружённые силы могут нанести удар по помещению с наёмниками.

Польский портал Onet 16 ноября написал, что два наёмника ВСУ из Польши были ранены в боях на территории Донбасса. Один из них получил тяжёлое ранение, а второй пожаловался изданию на интенсивный огонь российских военных по позициям ВСУ, который он назвал адом.