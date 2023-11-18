ДНР, 18 ноября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Воздушно-десантных войск России поразил группу украинских военных в районе Артёмовска (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Отряд противника направлялся в сторону позиций российских войск. Подразделение десантников, задействуя средства воздушной разведки, обнаружило группу, состоящую из украинских пехотинцев.

Затем расчёт ПТРК получил от разведчиков данные о вражеском отряде и запустил управляемую ракету по цели, уничтожив скопление военнослужащих ВСУ. Сразу после стрельбы расчёт десантников сменил позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября стало известно, что на херсонском направлении российские десантники уничтожили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны показало видеозапись боевой работы этого подразделения.

Цель находилась в районе Антоновского моста. Украинский пункт уничтожили бойцы мобильной группы Новороссийского соединения. Они ударили из ПТРК, который был установлен на автомобиле.