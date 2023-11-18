Брянск, 18 ноября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Брянской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом 18 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат ликвидировали над Унечским районом. В результате никто не пострадал, также нет разрушений.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, два украинских беспилотника на подлёте к Брянску 16 ноября сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. В результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

На следующий день системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили украинские дроны самолётного типа над Смоленском и Смоленским районом. По предварительной информации, никто не пострадал.

17 ноября украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного жилого дома в селе Новая Таволжанка Белгородской области. В результате она загорелась, также повреждения зафиксировали у соседнего дома: выбиты окна, посечены фасад и забор.