Наступил новый, 633-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Минобороны РФ сегодня, 18 ноября, информирует о том, как «профессиональная наглость» помогла российским бойцам отбить окраину Новомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР). Выполнить почти невыполнимую задачу помог связист. Он проскочил на мотоцикле 400 метров по открытому полю и восстановил связь на позиции, которую российские бойцы отбили у военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум СВО

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«Он так пролетел на мотоцикле по полю, что вэсэушники просто не успели среагировать», — отметил один из бойцов. Поступок своего сослуживца он охарактеризовал так: «Профессиональная наглость или просто такое чувство русского человека».

Российские войска в итоге отбили окраину Новомайорского, где противник сумел зацепиться.

Тем временем гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа Вооружённых сил России поразила украинскую бронемашину и расчёт миномёта противника. Установками управляли бойцы дивизиона имени героя-фронтовика Мугина Каримовича Нагаева.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.