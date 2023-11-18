Вашингтон, 18 ноября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Украина не сможет рассчитывать на очередной пакет военной помощи со стороны Соединённые Штатов Америки как минимум до середины декабря. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По информации источника, американский конгресс сможет завершить согласование нового пакета военной помощи Киеву лишь к середине декабря, несмотря на то что сенаторы рассчитывают начать работу над этим уже в ближайшие дни.

Bloomberg также утверждает, что после провала наступления Вооружённых сил Украины среди американских законодателей уже не наблюдается такой широкой поддержки Киева, как было ранее.

Крайний пакет военной помощи на общую сумму 125 млн долларов США направили Украине 3 ноября. Как сообщалось в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена, в транш были включены снаряды для ЗРК NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и боеприпасы, предназначенные для борьбы с беспилотниками.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил о сокращении возможностей США по оказанию военной помощи Украине. Он отметил, что Вашингтону с каждым днём становится всё сложнее работать в указанном направлении из-за позиции Конгресса не выделять дополнительные средства.