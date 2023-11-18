Каир, 18 ноября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Первая группа палестинских больных детей, которые должны пройти лечение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), прибыла на КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Об этом 18 ноября сообщает информационный портал Rafah Online со ссылкой на источник в Египетском обществе Красного Полумесяца.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

Уточняется, что дети прибыли на автомобилях скорой помощи. Далее детей повезут в международный аэропорт Эль-Ариш в Египте, и в сопровождении представителей минздрава ОАЭ они полетят в Эмираты для прохождения лечения.

Отмечается, что всего по инициативе шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайян в ОАЭ отправятся на лечение тысяча палестинских детей и сопровождающих их родственников. Кроме того, на КПП «Рафах» ожидается прибытие недоношенных детей, которые будут отправлены в Египет для лечения в больницах на Синае.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дефицит воды и продовольствия наблюдается в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа. По данным представителя минздрава Газы, продовольствие в больницу не поступает с начала операции Израиля на территории медкомплекса. Кроме того, с начала окружения больницы Армией обороны Израиля в медцентр не поступают медикаменты и топливо.

16 ноября стало известно, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию Мальты, нацеленную на защиту детей в секторе Газа. Документ предусматривает соблюдение всеми сторонами конфликта обязательств в рамках международного права, включая вопросы защиты мирных граждан, в особенности детей.