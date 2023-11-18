Вашингтон, 18 ноября, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Украинский конфликт усугубляет проблемы мировой экономики, тормозит её рост и обостряет в мире продовольственный кризис, говорится в заявлении США как председателя проходящего в Сан-Франциско (штат Калифорния) саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

По мнению авторов документа, больше всего кризис затронул развивающиеся государства и наименее развитые страны. В заявлении также сказано, что конфликт привёл к огромным человеческим страданиям.

Кроме того, он увеличил риски финансовой нестабильности в мире. В документе подчеркивается, что в этих условиях недопустимы угрозы применения или само использование ядерного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила о том, что глобальный ВВП может сократиться на 5%, если США продолжат вводить односторонние санкции, ограничивающие мировую экономику. 11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление.

Она написала, что США компенсируют потери в своей экономике военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого, как им кажется, хаоса. При этом, по словам Захаровой, американские политики не сильно озабочены фактом того, что они сами тормозят рост своих экономических индикаторов, что выражается в реальном снижении потенциала тяжёлой промышленности.