Каир, 18 ноября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Колонна из 170 граждан Российской Федерации, пересекших в пятницу, 17 ноября, контрольно-пропускной пункт «Рафах», выдвинулась в Каир, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По состоянию на вечер 17 ноября КПП «Рафах» пересекли более 200 соотечественников и членов их семей. На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии в расположенный в столице Египта оперативный штаб МЧС России нуждающимся будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь, их обеспечат питанием и ночлегом.

На данный момент общее число вывезенных из зоны боевых действий российских граждан превысило 500 человек. Из них уже 288 вернулись в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в ведомстве заявили, что всех россиян планируется вывезти из палестинского анклава и вернуть на родину в течение недели. По словам заместителя главы МЧС Алексея Серко, в планах ведомства вывозить каждый день одну группу людей, для чего было подготовлено необходимое количество авиабортов.

Как рассказал в беседе с журналистами директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, на эвакуацию из сектора Газа поступило 887 заявок от граждан России и их родственников.

Эвакуация российских граждан из Газы началась 12 ноября. Первая группа из 70 человек прибыла в Москву вечером 13 ноября, авиаборт со второй группой эвакуированных приземлился в аэропорту «Домодедово» в ночь на 15 ноября. Спецборт МЧС России с третьей группой российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, вернулся в Россию в ночь на 17 ноября.