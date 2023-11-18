Волгоград, 18 ноября, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Новый российский атомный ледокол проекта 22 220 получил название «Сталинград». Предложение назвать судно именно так поддержал президент России Владимир Путин, рассказали 17 ноября в правительстве Волгоградской области.

Bz.ru Атомный ледокол проекта 22 220 «Сибирь»

«В целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан», — пояснил губернатор региона Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного Совета ветеранов.

Универсальный атомный ледокол «Сталинград» проекта 22 220 строится на верфи в Санкт-Петербурге. Суда, построенные по этому проекту, имеют мощность 60 мегаватт и являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледокола составляет 173,3 метра, водоизмещение 33,5 тысячи тонн. Ледокол способен пробивать лёд толщиной до трёх метров и вести за собой караваны судов в условиях Арктики.

В правительстве Волгоградской области уточнили, что исторический документ, учреждающий название ледокола, передан на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле текущего Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ — 2» по Севморпути. Российский лидер отметил, что после реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться. Для этого необходимы ледоколы самого большого класса. Президент убеждён, что загрузка Севморпути будет только расти.

Также газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты проигрывают России в производстве полярных ледоколов. В настоящее время у Соединённых Штатов нет ледокола, который бы работал в Арктике круглый год. Россия является единственной в мире страной, которая имеет атомный ледокольный флот, позволяющий работать в Арктике круглогодично.