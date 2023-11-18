Вашингтон, 18 ноября, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Прокуратура обратилась в суд округа Фултон (штат Джорджия) с просьбой начать в августе 2024 года процесс рассмотрения дела против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года. Об этом говорится в материалах суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом слушания, на которых должна быть представлена окончательная позиция по предъявленным обвинениям, следствие предложило провести в июне 2024 года. В прокуратуре объяснили свою просьбу тем, что до указанного срока начнутся слушания по другим делам, в которых фигурирует Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа 2023 года в отношении бывшего президента были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. Его вызвали в федеральный суд.

Большое жюри присяжных согласилось с тем, что Трампа можно привлечь к ответственности по таким обвинениям, как «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

По этим обвинениям Трампу грозит наказание в виде тюремного срока продолжительностью более 50 лет. В случае, если экс-президента всё же осудят, Секретная служба США продолжит обеспечивать его безопасность.

3 августа Трамп отверг в суде свою вину по делу о вмешательстве в президентские выборы.