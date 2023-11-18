Киев, 18 ноября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Принятие решения Европейского союза о начале переговоров по вступлению Украины в международное экономико-политическое объединение может быть перенесено на следующий год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По информации источника, некоторые участники переговоров рассматривают предложение вернуться к вопросу о вступлении Украины в ЕС в марте 2024 года. Таким образом, декабрьское решение находится под угрозой.

Кроме того, собеседник Reuters подчеркнул, что единогласному принятию решения может воспрепятствовать Венгрия, власти которой не считают возможное членство Украины полезным для Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ещё далека от соответствия необходимым критериям для вступления в Евросоюз. Также он подчеркнул, что этот процесс не может быть завершён из-за того, что страна втянута в военный конфликт.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечалось, что Киеву необходимо в первую очередь реформировать политическую, экономическую, общественную и культурную жизни страны.