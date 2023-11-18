Вашингтон, 18 ноября, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Совет директоров OpenAI — компании, разрабатывающей нейросеть ChatGPT, уволил Сэма Альтмана с поста генерального директора организации за «недостаточную откровенность», сообщается на страницах OpenAI в социальных сетях.

TechCrunch Сэм Альтман

Кроме того, совет директоров исключил Альтмана из своего состава. В заявлении OpenAI говорится, что в организации пришли к выводу, что руководитель не всегда был достаточно откровенен при взаимодействии с советом.

В совете также считают, что Альтман больше не может выполнять функции главы компании. Новым руководителем OpenAI назначили его заместителя, директора по технологиям Миру Мурати.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля газета The Wall Street Journal написала, что американский предприниматель Илон Маскучредил новую фирму под названием название X. AI, которая как предполагается, будет заниматься нейросетями.

При регистрации Илона Маска указали единственным директором этой организации. Секретарём фирмы числится Джаред Бирчалл, который работает у предпринимателя управляющим делами.

Газета Financial Times предположила, что Маск создал X. AI, чтобы сформировать команду, которая способна конкурировать с OpenAI. 17 апреля предприниматель заявил о планах запустить чат-бот TruthGPT с искусственным интеллектом.