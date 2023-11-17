Сеул, 18 ноября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи в течение 2024 года намерено принять законопроект, запрещающий торговлю и употребление мяса собак в качестве пищи. Об этом 17 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Южной Корее пора положить конец употреблению собачьего мяса», — приводит источник слова ответственного за выработку политического курса партии «Гражданская сила» Ю Ын Дона.

Политик отметил тот факт, то всё больше корейцев предпочитают заводить собак в качестве домашних животных, а практика употребления в пищу собачьего мяса наносит ущерб имиджу страны на международной арене.

Ю Ын Дон добавил, что партия сделает всё возможное, чтобы законопроект приняли уже в 2024 году. В случае одобрительного решения закон, предусматривающий запрет на забой собак и продажу их мяса, вступит в силу с 2027 года. В связи с этим правительство Южной Кореи планирует учредить программы финансовой помощи для владельцев ферм, где выращивают собак, а также связанных с ними мясокомбинатов и ресторанов.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году около 50 общественных организаций выступили в поддержку предложения тогдашнего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о запрете собачье мяса в качестве продукта питания. Инициативу также поддержала корейская ассоциация защиты животных.