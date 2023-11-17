Лондон, 18 ноября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Пролёт стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ над Норвежским морем к северу от Британии можно считать предупреждением со стороны России в адрес Лондона и всего Запада. Об этом говорится в публикации газеты Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Авторы статьи считают, что речь идёт об «устрашающем шаге».

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия учтёт в оперативном военном планировании переброску на территорию Британии истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Он назвал этот шаг НАТО линией на усиление давления на Россию.

В начале сентября китайская газета Baijiahao написала, что стратегический бомбардировщик Ту-160 является уникальным самолётом, в котором сочетаются красота и смертоносная боевая мощь. Авторы публикации напомнили, что Ту-160 стал самым большим межконтинентальным боевым самолётом подобного рода в мире.