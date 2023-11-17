Берлин, 18 ноября, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Союз сотрудников секс-индустрии Германии (BesD) пригласил канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить бордель для поиска решения проблем в сфере проституции, сообщается на сайте этой ассоциации.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Ранее глава немецкого правительства заявил, что проституцию нельзя воспринимать как что-то нормальное. Кроме того, Шольц отметил, что её необходимо сократить. Канцлер также подчеркнул, что его всегда возмущало это явление.

Заявление главы правительства противоречит позиции Федерального министерства по делам семьи ФРГ, которое выступает против ужесточения действующего закона о проституции.

Представители BesD, которые пригласили Шольца на разговор, поддержали его позицию о недопустимости торговли людьми, сексуального насилия и эксплуатации. Вместе с тем в организации отметили, что якобы не вовлечены в такие виды деятельности, а занимаются тем, что «предоставляют хорошие и ценные услуги».

В союзе также выразили мнение, что дебаты в бундестаге по вопросу проституции велись «со слишком большим количеством морали и со слишком малым количеством подходов к решению проблемы».

Ранее группа депутатов оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) предложила ужесточить законодательство на основе скандинавской модели, которая устанавливает наказание для сутенеров и клиентов публичных домов, а также предполагает закрытие борделей.

При этом такая схема подразумевает защиту и декриминализацию проституток с целью их дальнейшей социализации и смены профессии.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2019 года информагентство Askanews распространило информацию о том, что папа римский Франциск назвал проституцию болезнью человечества в предисловии к книге «Распятые женщины». Глава католической церкви также отметил, что проституция является отвратительным пороком, сводящим человека к порабощению.