Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет участвовать в создании «зоны безопасности» в секторе Газа, пока не получит широкого согласия на такие действия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на неофициальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

who.int Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Кроме того, по его словам, для подобного решения требуется выполнение ряда «фундаментальных условий» в сфере безопасности. Гебрейесус отметил, что для привлечения ВОЗ также необходимо разработать механизм надзора за реализацией «зоны безопасности».

Глава организации подверг критике предложение о создании «зоны безопасности» в районе Аль-Маваси в Газе. Он назвал эту идею «верным путём к катастрофе». Гебрейесус пояснил, что размещение большого количества людей на территории со столь малой площадью и слабой инфраструктурой существенно увеличит угрозу для здоровья поселенцев.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября стало известно, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию Мальты, нацеленную на защиту детей в секторе Газа. Документ предусматривает соблюдение всеми сторонами конфликта обязательств в рамках международного права, включая вопросы защиты мирных граждан, в особенности детей.

В резолюции также содержится призыв к незамедлительному объявлению длительных гуманитарных пауз и открытию гуманитарных коридоров в регионе. Кроме того, в тексте сказано, что радиальное движение ХАМАС и другие палестинские группировки должны освободить всех удерживаемых ими заложников без каких-либо условий.

Эту резолюцию поддержали 12 членов Совбеза ООН. США, Великобритания и Россия от голосования воздержались. 17 ноября телеканал Al Arabiya проинформировал, что стороны конфликта в Газе договорились не вести боевые действия в течение трёх дней.