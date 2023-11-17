Газа, Палестина, 18 ноября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. С момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате действий военных Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 12 тысяч человек. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщили в пресс-службе властей палестинского анклава.

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«Количество погибших в Газе достигло 12 тысяч человек, среди них 5 тысяч детей, 3,3 тысячи женщин», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на её странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой в России экстремистской организации).

В результате военных действий ЦАХАЛ в анклаве ранения получили порядка 30 тысяч человек. Кроме того, отмечается, что число пропавших без вести в секторе Газа, в том числе под завалами, за этот же период превысило 3750 человек.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что количество погибших в результате ударов израильских военных по сектору Газа составило 11 470 человек. При этом источник уточнил, что данные о погибших не обновлялись на протяжении нескольких дней из-за сбоев в работе системы здравоохранения Газы.