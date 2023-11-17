Москва, 18 ноября, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Завершающий день теста дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках общероссийской тренировки по использованию новой Цифровой платформы состоялся 17 ноября. Само же тестирование новых систем завершится 29 числа, сообщил «Независимый общественный мониторинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Главной задачей тестирования была тренировка избирательных комиссий, все отслеженные основные недочёты будут исправлены ко дню голосования.

По словам члена Центральной избирательной комиссии Антона Лопатина, тестирование ДЭГ стало лишь одной из частей тренировки. В тестировании в период с 15 по 17 ноября приняли участие все регионы Российской Федерации за исключением Москвы.

«В частности, важным было, чтобы разные базы данных прошли обновление перед новым голосованием. Это была больше внутренняя работа, которая не связана с публичным тестированием», — сказал Лопатин.

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов подчеркнул, что перед самым стартом выборов систему также проверят под нагрузкой, чтобы узнать, способна ли она выдержать большое число обращений.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперты предупреждали о возможном риске роста хакерских атак к выборам президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Как заявил директор центра противодействия кибератакам группы компаний «Солар» Владимир Дрюков, непрерывный рост количества попыток взлома отдельных систем наблюдается с прошлого года.