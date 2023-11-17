Москва, 17 ноября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Сессия «Ценностные ориентиры в рекламных коммуникациях» состоялась в рамках Национального рекламного форума (НРФ) в Москве, где представители бизнеса и некоммерческих организаций обсудили важность создания качественного социального контента. Об этом 17 ноября говорится в сообщении пресс-службы организационного комитета мероприятия.

Иван Шилов ИА Регнум

Участники встречи также рассмотрели способы взаимодействия с аудиторией и ценности, которые актуальны для неё. Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова заявила, что для создания качественного социального контента важно предварительно изучить аудиторию, чтобы создать продукт с правильным социальным аспектом.

Она подчеркнула, что не следует навязывать людям такую информацию, которая им не нужна. Также, по словам Абрамовой, для создания качественного социального контента очень важно действовать одновременно в двух направлениях: быстро овладевать всеми новыми технологическими навыками и уметь замедляться.

«Замедляться для того, чтобы создавать очень ценный контент, который заходит в душу человеку, который на него воздействует, влияет. И вот как совместить вот эти два совершенно разных навыка, бежать за технологиями и оставаться человеком, и уметь рефлексировать, это вот, наверное, наша с вами задача», — сказала эксперт.

Участники сессии отметили, что социальный контент уже можно встретить в огромном количестве на всех онлайн-платформах и телеканалах. Руководитель направления КСО медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» Мария Залунина отметила, что наблюдается появление большего количества контента, отвечающего всем критериям социально преобразующей информации. Речь идёт о так называемом импакт-контенте.

«На самом деле, десятки телешоу появляются, которые задуманы как телешоу, меняющие либо стереотипы, либо определенные паттерны поведения», — уточнила Залунина.

Кроме того, она рассказала, что в Высшей школе экономики преподается курс лекций, посвящённый импакт-продюсированию. Эксперт добавила, что аудитория по характеру запросов делится на две части.

К первой категории относится молодежь, которая просит показывать ей ценности в разрезе современности, а ко второй — более старшее поколение с запросом на сохранение традиционных ценностей.

Тема создания социального контента также затрагивалась на сессии «Управление вниманием: как коммуницировать в эпоху трансформации». Участники беседы пришли к общему мнению о важности развития социальной рекламы.

В числе выступающих был генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Она точно нужна. Она должна быть про все хорошее, про здоровье, уровень жизни, заботу о наших близких, в том числе молодых, пожилых, сирых, бедных, убогих и про их поддержку», — отметил он.

Национальный рекламный форум — мероприятие медиакоммуникационной отрасли, которое проводится ежегодно. Оно собирает представителей агентств, брендов, медиа — и технологических компаний. В 2023 году НРФ проходил под эгидой 145-летия российской рекламы.

14 ноября в рамках форума состоялась пленарная дискуссия «Регулирование в цифровой и креативной экономиках». Участники встречи обсудили состояние рекламной отрасли и вопросы её законодательного регулирования.