Луганск, 17 ноября, 2023, 23:15 — ИА Регнум. За год 96 недоношенных детей спасли медики в республиканском перинатальном центре Луганска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во Всемирный день недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, рассказали сотрудники медучреждения.

Павел Бедняков/РИА Новости

Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недоношенными считаются дети, родившиеся при сроке беременности менее 37 недель. У таких младенцев масса тела составляет от 500 до 2499 граммов, им нужен специализированный уход и помощь врачей-неонатологов.

В Луганском республиканском перинатальном центре специалисты за год спасают 120–150 малышей, появившихся на свет раньше срока. Как рассказала заведующая отделением интенсивной терапии Анна Чумакова, за девять месяцев текущего года в отделении прошли лечение 96 младенцев, в 2022 году таких детей было 71. Количество недоношенных детей растёт на фоне возрастания общего числа поступающих детей. Выживаемость младенцев с весом до килограмма растёт, в 2023 году она составила 88%, это очень хороший показатель.

В отделении реанимации и интенсивной терапии осуществляется первый этап выхаживания недоношенных детей. Врачи из этого отделения присутствуют на сложных родах и начинают борьбу за жизнь и здоровье малыша в первые же минуты после его рождения.

Чумакова подчеркнула, что в отделении есть необходимое оборудование для выхаживания недоношенных малышей. Летом, по словам врача, в отделении было 11 детей, все они дышали с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Затем малыши постепенно начали усваивать минимальный объем питания, что является главным признаком выздоровления, и научились дышать без помощи аппаратов. После этого малышей перевели на совместное пребывание с матерью.

Второй этап выхаживания новорожденных происходит в отделении патологии новорожденных недоношенных детей. Сюда поступают малыши из реанимации и из роддома.

«У нас сейчас находится 11 детей, из них 9 недоношенные. Большинство (60–70%) наших пациентов — это малыши из реанимации», — рассказала заведующая отделением патологии новорожденных недоношенных детей Елена Васильева.

Анна Чумакова рассказала, что в её практике минимальный вес новорожденного составил 590 грамм. Девочка провела в отделении два месяца, пошла на поправку и сейчас приходит в гости к врачам, которые когда-то её спасли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врачи в Москве выхаживают более 98% детей, родившихся раньше срока. Об этом рассказал главный неонатолог столичного департамента здравоохранения, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Подобного результата удалось достичь благодаря комплексной работе по развитию службы родовспоможения в столице.