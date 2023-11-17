Медики в перинатальном центре Луганска спасли за год почти сотню младенцев
В перинатальном центре Луганска медики спасли за год почти сто малышей
Луганск, 17 ноября, 2023, 23:15 — ИА Регнум. За год 96 недоношенных детей спасли медики в республиканском перинатальном центре Луганска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во Всемирный день недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, рассказали сотрудники медучреждения.
Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недоношенными считаются дети, родившиеся при сроке беременности менее 37 недель. У таких младенцев масса тела составляет от 500 до 2499 граммов, им нужен специализированный уход и помощь врачей-неонатологов.
В Луганском республиканском перинатальном центре специалисты за год спасают 120–150 малышей, появившихся на свет раньше срока. Как рассказала заведующая отделением интенсивной терапии Анна Чумакова, за девять месяцев текущего года в отделении прошли лечение 96 младенцев, в 2022 году таких детей было 71. Количество недоношенных детей растёт на фоне возрастания общего числа поступающих детей. Выживаемость младенцев с весом до килограмма растёт, в 2023 году она составила 88%, это очень хороший показатель.
В отделении реанимации и интенсивной терапии осуществляется первый этап выхаживания недоношенных детей. Врачи из этого отделения присутствуют на сложных родах и начинают борьбу за жизнь и здоровье малыша в первые же минуты после его рождения.
Чумакова подчеркнула, что в отделении есть необходимое оборудование для выхаживания недоношенных малышей. Летом, по словам врача, в отделении было 11 детей, все они дышали с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Затем малыши постепенно начали усваивать минимальный объем питания, что является главным признаком выздоровления, и научились дышать без помощи аппаратов. После этого малышей перевели на совместное пребывание с матерью.
Второй этап выхаживания новорожденных происходит в отделении патологии новорожденных недоношенных детей. Сюда поступают малыши из реанимации и из роддома.
«У нас сейчас находится 11 детей, из них 9 недоношенные. Большинство (60–70%) наших пациентов — это малыши из реанимации», — рассказала заведующая отделением патологии новорожденных недоношенных детей Елена Васильева.
Анна Чумакова рассказала, что в её практике минимальный вес новорожденного составил 590 грамм. Девочка провела в отделении два месяца, пошла на поправку и сейчас приходит в гости к врачам, которые когда-то её спасли.
Ранее ИА Регнум сообщало, что врачи в Москве выхаживают более 98% детей, родившихся раньше срока. Об этом рассказал главный неонатолог столичного департамента здравоохранения, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.
Подобного результата удалось достичь благодаря комплексной работе по развитию службы родовспоможения в столице.