Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Кремль не обладает информацией о намерении премьер-министр Армении Никола Пашиняна принять участие на встречах ЕАЭС и СНГ, которые пройдут в конце года в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

«Пока не знаем, все приглашены… Армянская сторона прекрасно знает, что все приглашены», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном до саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдёт 23 ноября в Минске, не планируется.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября премьер-министр Армении в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил об отказе от участия в заседании ОДКБ в Минске.

Позднее во время выступления в парламенте Никол Пашинян отметил, что это решение не обозначает готовность Армении выйти из блока. По его словам, Ереван считает, что ОДКБ отказывает зафиксировать свою зону ответственности в Армении, в связи с чем армянская сторона и не принимает участие в мероприятиях организации.