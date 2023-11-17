Сыктывкар, 17 ноября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Перевозчики в Коми отказались наклеить символику в поддержку спецоперации на автобусы, заявив об опасениях, что кто-нибудь за это может разбить стекло. Об этом 17 ноября сообщил в своём Telegram-канале губернатор Республики Коми Владимир Уйба.

Виталий Тимкив /РИА Новости

«Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют», — осудил он позицию перевозчиков.

Уйба отметил, что среди бизнесменов в Коми слабая поддержка СВО. Для примера он сообщил, что один из них согласился повесить баннер в честь защитников родины за деньги и не дал ему провисеть ни дня больше, чем договаривались. Губернатор также заявил, что бойцы, возвращающиеся в Коми с фронта, задают вопросы, удивляясь поведению земляков.

«У нас что, две страны? Почему вы и ваши дети продолжаете ходить на дискотеки, почему вы празднуете и танцуете, гуляете и развлекаетесь? Мы в это время гибнем! Почему, когда мы приезжаем обратно, в городе нет ни одного баннера с нашими защитниками Отечества из Республики Коми?» — написал Уйба.

Он подчеркнул, что есть много неравнодушных граждан, которые помогают участникам СВО, не оставаясь в стороне. Губернатор призвал всех осознать важность ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября президент России Владимир Путин отметил важность моральной поддержки для участников в СВО. Он подчеркнул, что бойцы на фронте рискуют своей жизнью.

Президент также 17 ноября критически отозвался об актёрах, критиковавших специальную военную операцию. Он заявил, что нужно думать, прежде чем говорить. Президент также отметил, что у каждого есть право иметь своё мнение, но необходимо и понимать настроения в обществе. Он также указал на то, что нужно учитывать поступки, которые могут нанести ущерб стране.