Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил вечером 17 ноября, что система управления Большим театром не обсуждалась на совещаниях, в том числе с президентом.

Сергей Пятаков /РИА Новости

«Изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — заявил представитель Кремля.

Перед этим Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург на международный культурный форум — Форум объединённых культур не встречался с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.

15 ноября стало известно, что Гергиев может сменить Урина и возглавить Большой театр. По данным журналистов, Урин решил сам уходить со своей должности. Предположительно, о назначении Гергиева могли объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Сам он на вопрос, будет ли руководить театром, заявил, что не ищет возможности работать ещё больше. Пресс-служба театра отказалась комментировать сообщения о возможной смене руководителя.