Москва, 17 ноября, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не занимается такими вопросами, как назначение руководителя Большого театра, заявил 17 ноября журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кирилл Зыков/ РИА Новости

Его попросили прокомментировать сообщения, что руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева могут назначить директором Большого театра вместо Владимира Урина.

«Его же не президент назначает. Вы знаете, что изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента», — сказал он.

Песков добавил, что пока нет никаких решений по этому вопросу.

Информацию о возможном назначении Гергиева руководителем Большого театра 15 ноября опубликовали «Известия». По информации издания, Урин сам принял решение покинуть пост руководителя.

Пескова уже неоднократно просили прокомментировать эту тему. 16 ноября он напомнил, что такими вопросами занимается Министерство культуры.

Forbes 17 ноября сообщил, что Урин подал заявление об увольнении премьер-министру Михаилу Мишустину и просьбу удовлетворили.

Гергиев не подтвердил сообщения, что он возглавит Большой театр, отметив, что не ищет возможности ещё больше работать. В самом театре отказались давать официальный комментарий о возможной перестановке.