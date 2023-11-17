Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к участию в виртуальном саммите G20 22 ноября находится в процессе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ведётся подготовка к участию президента», — заявил представитель Кремля.

Виртуальный онлайн-саммит G20 состоится 22 ноября. Перед этим официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели уже разослал приглашения на предстоящее мероприятие и рассчитывает, что в нём поучаствует как можно больше лидеров стран объединения.