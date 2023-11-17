Москва, 17 ноября, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург не встречался директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, сообщил 17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Нет, он с ними не общался», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня, 17 ноября, у Пескова уже спрашивали, планирует ли Путин в течение дня встречаться с Уриным и Гергиевым. Пресс-секретарь президента сказал, что таких планов нет.

«Известия» 15 ноября сообщили, что Гергиев может сменить Урина и возглавить Большой театр. По данным журналистов, Урин решил сам уходить со своей должности. Предположительно, о назначении Гергиева могли объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, на котором сегодня выступил Путин. Гергиев на вопрос, будет ли он руководить Большим театром, заявил, что не ищет возможности работать ещё больше. Пресс-служба театра отказалась комментировать сообщения о возможной смене руководителя.