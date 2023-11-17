Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Франция, если хочет вступить в БРИКС, может подавать соответствующую заявку, заявил президент России Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге отвечая на обращение Пьера де Голля, внука первого французского президента генерала Шарля де Голля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим», — сказал он.

Путин напомнил, что Россия в 2024 году будет председательствовать в этом экономическом объединении. Он пообещал проработать этот вопрос, если понадобиться.

Газета L’Opinion в июне сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон просил южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу позволить ему участвовать в августовском саммите БРИКС. По информации журналистов, ЮАР не ответила на просьбу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, сказал, что в Кремле не располагают этой информацией.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов 2 ноября заявил, что процесс расширения БРИКС продолжится. Он считает, что это может произойти за счёт стран Глобального Юга.